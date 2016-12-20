Абдулбари Гозал оценил выступление "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент клуба "Карабах" Абдулбари Гозал оценил выступление команды в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщает Report, турецкий бизнесмен заявил, что основная цель заключается в выходе из группы.

Он сказал: "Мы вышли вперед с хорошими результатами. Однако, в футболе результаты непостоянны. Иногда возникают проблемы. В этом году наша цель заключалась в том, чтобы перешагнуть групповой этап. Мы были близки к этому. Однако, 1-2 раза удача отворачивалась от нас. Встреча с клубом "Слован" нарушила баланс команды. Нас очень беспокоило поражение во время поездки со счетом 0:3. Главный тренер Гурбан Гурбанов видит все недостатки. Мы попросили его устранить их и подумать, как добиться перехода Азербайджана в этап".

А.Гозал заявил о необходимости достижения той же цели и в очередном сезоне: "Мы будем жемчужиной Азербайджана и в очередном сезоне. Раньше в Азербайджане было важно быть первыми. А теперь эту работу следует провести в Европе. Правда, у нас есть такие создающие конкуренцию клубы, как "Габала", "Зиря". Если клубы будут сильны, футболисты привыкнут к постоянной силе. Если сильный клуб останется в поле один, он может ослабеть. Потому что в окружении слабых он будет считать себя сильным. Наша цель заключается в том, чтобы вывести Азербайджан из группы, мы ждем этого".