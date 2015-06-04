​Абдулбари Гезель: "Карабах" уже знает весь мир

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Эти успехи достигнуты вами не зря, вы старались".

Как сообщает Report, об этом заявил президент клуба "Карабах" Абдулбари Гезель.

Президент команды, выступивший на мероприятии, проведенном на базе клуба по случаю чемпионата страны и победы кубка, отметил, что "Карабах" уже вышел за пределы Азербайджана и весь мир видит и знает эту команду: "Наш ждут встречи с сильнейшими командами. Аллах подарил Азербайджану такого лидера, как Гейдар Алиев. Его политика помогла процветанию страны. Теперь Азербайджан стал надеждой Европы. Предстоящие в Баку I Европейские игры также являются историей. Здесь Азербайджан показал Европе свою силу".

А.Гезель отметил, что флаг под названием "Карабах" ему вручил Гейдар Алиев: "Покойный Гейдар Алиев сказал мне, "возьми один из клубов и продвигай его". Это для меня большая честь. Теперь есть "Карабах". Флаг, переданный мне в свое время Гейдаром Алиевым, при поддержке Ильхама Алиева мы продемонстрировали всему миру".