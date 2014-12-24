​Палестинского футболиста дисквалифицировали на 99 лет

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Футбольная ассоциация Израиля дисквалифицировала игрока клуба пятого дивизиона чемпионата страны "Сегев Шалом" Аттафа Абу Биляла на 99 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Eurosport.

Подобному наказанию палестинский футболист подвергся из-за того, что, играя за "Сегев Шалом", находил время для выступлений в другой команде, которая играет в чемпионате Палестины.

Узнав об этом, израильская Футбольная ассоциация хотела дисквалифицировать Аттафа Абу Биляла пожизненно, но в итоге было принято решение отстранить его от футбола на 99 лет. Помимо этого игрок заплатит штраф 200 евро.