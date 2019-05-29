72-летний болельщик "Арсенала": Баку превзошел все мои ожидания

"Я с детства болею за "Арсенал". Я участвую на большинстве домашних игр. Сейчас я приехал, чтобы поддержать свою команду на финальном матче".

Об этом Report сообщил 72-летний болельщик "Арсенала" Тим Барри, приехавший в Баку, чтобы посмотреть финальную игру Лиги Европы, на котором его любимая команда встретится с "Челси".

Пожилой фанат отметил, что старается наблюдать и за выездными играми любимой команды в еврокубках: "Я участвую на играх по возможности".

Он вспомнил, что в 2006 году на Stad de France вживую наблюдал за финалом Лиги чемпионов, где "канониры" играли против испанской "Барселоны": "Тогда "Арсенал" проиграл. Надеюсь, на этот раз порадуемся мы".

Говоря о Баку, Барри отметил, что город намного лучше, чем он ожидал: "Я приехал сюда с сыном, он тоже болельщик "Арсенала". Расстояние между Лондоном и Баку большое, путешествие утомительное. К тому же мы приехали сюда из Германии. Пока не было возможности прогуляться по городу, но уже по тому, что я увидел, город очень красивый и современный, и превзошел все мои ожидания".

Отметим, что сегодня на Бакинском олимпийском стадионе в 23:00 стартует финальная игра.