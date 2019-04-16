54 вооруженных фаната "Аякса" будут выдворены из Италии

Итальянская полиция задержала 54 фаната "Аякса", которые прибыли в Турин на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Как передает Report, об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, у болельщиков были обнаружены оружие, петарды и дымовые шашки. В связи с этим фанаты будут выдворены из Италии.

"Благодарю полицию. Никто не может позволить себе приехать в Италию, чтобы чинить беспорядки. Наши стадионы и города закрыты для жестокости", — написал в фэйсбуке министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Матч "Ювентус" — "Аякс" состоится сегодня, 16 апреля. Встреча пройдёт на стадионе "Альянц". В первом матче, который прошёл в Амстердаме, команды сыграли вничью со счётом 1:1.