52 тыс. человек, сделавших онлайн-заказ на матч "Карабах" - "Рома", поменяли ваучеры на билеты

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 52 тысяч человек, сделавших онлайн-заказ на матч "Карабах"с итальянским клубом "Рома" на домашнем поле, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, поменяли ваучеры на билеты.

Как сообщили Report в компании iTicket, являющейся организатором продажи билетов, процесс уже завершается.

Представитель компании отметил, что проблема тех, кто сделал заказ на доставку и все еще сталкивается с тем, что не может получить билет, найдет свое решение. Он сообщил, что около 3 тысяч билетов заказано способом доставки: "2600 из них уже переданы владельцам. Этой работой занимается компания TNT. И другие заявки будут выполнены".

Клуб "Карабах" внес ясность в вопрос плотности в некоторых пунктах продажи во время смены ваучеров на билеты. В пресс-службе клуба отметили, что у болельщиков было 8 дней на смену ваучера, и клуб обратился к ним с просьбой сделать это как можно быстрее: "Мы неоднократно обращались к болельщикам в связи со своевременной сменой ваучеров, чтобы не возникала позднее плотность в пунктах продаж. Несмотря на это, есть те, кто оставляет это на последний день".

Отметим, что матч "Карабах" - "Рома" состоится 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.