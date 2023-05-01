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41-летний Ибрагимович намерен продлить контракт с "Миланом"

41-летний Ибрагимович намерен продлить контракт с "Миланом" Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, которому в октябре исполнится 42 года, хочет продлить контракт с итальянской командой.
Футбол
1 мая 2023 г. 05:51
41-летний Ибрагимович намерен продлить контракт с Миланом

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, которому в октябре исполнится 42 года, хочет продлить контракт с итальянской командой.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника издания, опытный форвард намерен продлить соглашение с "Миланом" еще на один сезон. Его контракт рассчитан до середины 2023 года. Отмечается, что Ибрагимович будет искать себе новую команду, если не удастся договориться с миланским клубом.

Ибрагимович является самым известным футболистом из Швеции. В настоящее время форвард выступает за итальянский "Милан". В нынешнем сезоне итальянской Серии А Ибрагимович принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось забить один мяч.

Также швед известен по выступлениям за "Барселону", "Ювентус", "Интер", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ибрагимовича составляет 2 млн евро. За сборную Швеции нападающий провел 53 матча, в которых забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.

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Версия на азербайджанском языке 41 yaşlı İbrahimoviç “Milan”la müqaviləni uzatmaq niyyətindədir

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