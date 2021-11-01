400-й гол Ибрагимовича помог "Милану" победить "Рому"

"Милан" одержал победу над "Ромой" в матче 11-го тура чемпионата Италии.

"Милан" одержал победу над "Ромой" в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Риме на стадионе "Олимпико", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Златан Ибрагимович и Франк Кессье. У хозяев мяч забил Стефан Эль-Шаарави.

Для 40-летнего шведского форварда этот гол стал 400-м в карьере в рамках национальных чемпионатов. Ибрагимович также забивал мячи в первенствах Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Англии и США.

После 11 туров Серии А "Милан", набравший 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующего "Наполи" по дополнительным показателям. Также команда не потерпела ни одного поражения в новом сезоне чемпионата Италии.

"Рома" с 19 очками располагается на четвертой строчке.

В следующем туре Серии А "Милан" проведет дерби с "Интером", а столичный клуб на выезде встретится с "Венецией".