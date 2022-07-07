37-летний голкипер ушёл из «Марселя»

Вратарь «Марселя» Стив Манданда расторг контракт с клубом.

Вратарь «Марселя» Стив Манданда расторг контракт с клубом.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте провансальской команды. Отмечается, что стороны разорвали соглашение по взаимному согласию.

Напомним, что Манданда играл за «Марсель» с 2007 года с перерывом в один сезон, когда он выступал за «Кристал Пэлас». Контракт игрока с «Марселем» был рассчитан до 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Манданда составляет 1,5 млн евро.

В минувшем сезоне вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Всего за французский клуб голкипер сыграл в 610 матчах, в которых пропустил 674 мяча.

Ранее стало известно, что 37-летний француз намерен перейти в «Ренн». Футболист уже согласовал условия контракта с данным клубом.