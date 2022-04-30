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36-летний Сильва продлил контракт с «Реалом Сосьедад»

36-летний Сильва продлил контракт с «Реалом Сосьедад» 36-летний полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва продлил контракт с клубом.
Футбол
30 апреля 2022 г. 08:34
36-летний Сильва продлил контракт с «Реалом Сосьедад»

36-летний полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва продлил контракт с клубом.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте баскской команды.

Новое соглашение хавбека с клубом рассчитано до 2023 года.

Напомним, что Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2020 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Сильва сыграл в 22 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. После 33 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков.

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