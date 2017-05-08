22-летний колумбийский футболист погиб в автомобильной аварии

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Футболист колумбийского футбольного клуба "Атлетико Уила" Эдуард Гутьеррес погиб.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "Еl Heraldo", 22-летний защитник погиб в результате автомобильной аварии.

Э. Гутьеррес попал в аварию 7 мая в колумбийском городе Уила. Автомобиль, которым управляла подруга футболиста, врезался в дерево. В результате футболист умер в госпитале, спустя несколько часов после происшествия.

Отметим, что Э. Гутьеррес, надевший форму сборной "Атлетико Уила" с 2015 года, провел за команду в общей сложности 19 матчей.