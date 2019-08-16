20-летний футболист покончил с собой из-за постоянных травм

Футболист Джоэл Дарлингтон, выступавший за юниорские сборные Уэльса, покончил с собой из-за постоянных травм.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Post, тело 20-летнего спортсмена нашли в гараже его родные.

Отмечается, что футболиста постоянно преследовали проблемы со здоровьем, в последнее время его беспокоили боли в спине из-за повреждения позвоночного диска. Перелом руки сорвал его просмотр в английском "Манчестер Юнайтед".

На фоне всего этого Дарлингтон впал в депрессию, в результате чего он бросил учебу в колледже.

Отметим, что у себя на родине футболист играл за клубы "Бала Таун" и "Денби Таун".