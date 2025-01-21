20 лет назад "Нефтчи" одержал историческую победу над чемпионом Армении в Москве

20 лет назад "Нефтчи" одержал историческую победу над чемпионом Армении "Пюником" в 1/4 финала Кубка Содружества, прошедшего в Москве.

20 лет назад "Нефтчи" одержал историческую победу над чемпионом Армении "Пюником" в 1/4 финала Кубка Содружества, прошедшего в Москве.

Как заявил Report бывший игрок "Нефтчи" Видади Рзаев, за эту победу футболисты бакинского клуба получили премии на общую сумму 20 тыс. долларов США на каждого.

"До матча никто не думал о премиях, и даже после победы этот вопрос не поднимался. Но ребята из Шемкира, работавшие тогда в России, собрали около $5 тыс. и передали мне. Я распределил их между членами команды. Кроме того, руководство "Нефтчи" и другие лица также наградили игроков. В итоге каждый получил около $20 тысяч. Это было справедливо, ведь все внесли свой вклад", - отметил он.

Напомним, что матч состоялся 19 января 2005 года и завершился победой "Нефтчи" со счетом 2:0. Первый гол забил грузинский легионер Георгий Адамия, а второй - Видади Рзаев.