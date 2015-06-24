Двое азербайджанских судей получили назначения на матчи Лиги Европы

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские рефери ФИФА Орхан Мамедов и Рагим Гасанов получили назначения на ответные игры первого классификационного тура Лиги Европы. Как сообщает Report, один из них выйдет на поле в Болгарии, а другой - в Люксембурге.

Судейство матча "Бероэ" - "Атлантас" (Литва), который состоится в Болгарии, поручено О.Мамедову. Ему будут помогать Яшар Аббасов, Вагиф Мусаев и Рамиль Ахмедов.

Р.Гасанов будет судить матч между "Дьюделанж" и "University College Dublin" (Ирландия), который пройдет в Люксембурге. Наряду с ним в этом матче будут участвовать Намиг Гусейнов, Рза Мамедов и Алияр Агаев.

Оба матча состоятся 9 июля.