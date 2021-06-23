18-летний футболист умер во время тренировки

Футболист венгерской "Андрашиды" Виктор Марселл умер во время тренировки.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте команды.
По словам президента клуба Золтана Сооса, 21 июня 18-летний игрок упал на газон и потерял сознание.
"Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку и попытались привести его в стабильное состояние. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор", — сообщил функционер.
Приехавшая скорая продолжила реанимационные действия, однако спасти игрока не получилось.