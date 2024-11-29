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15-й тур Премьер-лиги Азербайджана стартует двумя матчами

15-й тур Премьер-лиги Азербайджана стартует двумя матчами 09:36
Футбол
29 ноября 2024 г. 10:08
15-й тур Премьер-лиги Азербайджана стартует двумя матчами

Сегодня двумя играми стартует 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, сначала клуб "Араз-Нахчыван" примет "Туран Товуз" на стадионе Liv Bona Dea Arena в 16:00.

Судья встречи - Джавид Джалилов.

На данный момент "Араз-Нахчыван" занимает второе место в турнирной таблице с 33 очками, представитель Товуза - третье место с 27 очками.

Игровой день в пятницу завершится на стадионе Bank Respublika Arena. "Сабах" дома примет "Сабаил". Матч, который будет судить Раван Хамзазаде, начнется в 19:00.

Матч против "Сабаила" станет дебютным для нового главного тренера "Сабаха", российского специалиста Василия Березуцкого. "Сабах" занимает пятое место в турнирной таблице с 19 очками, "Сабаил" идет девятым с 8 очками.

Остальные матчи тура пройдут 30 ноября и 1 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqada XV tura iki oyunla start veriləcək

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