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10-летний мальчик из Агдама, выживший после взрыва мины, выйдет на поле матча "Карабах" - ФКСБ

10-летний мальчик из Агдама, выживший после взрыва мины, выйдет на поле матча "Карабах" - ФКСБ Выживший после взрыва мины в Агдаме 10-летний Гусейн Гусейнзаде выйдет на поле вместе с главным судьей перед началом матча Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ.
Футбол
23 января 2025 г. 16:27
10-летний мальчик из Агдама, выживший после взрыва мины, выйдет на поле матча Карабах - ФКСБ

Выживший после взрыва мины в Агдаме 10-летний Гусейн Гусейнзаде выйдет на поле вместе с главным судьей перед началом матча Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Фонда развития футбола (ФРФ).

Это совместная инициатива ФРФ и Детского фонда УЕФА.

Гусейн стал жертвой трагического инцидента в возрасте 6 лет. Вместе с отцом он оказался на заминированной территории. При подрыве на мине погибли отец Гусейна и члены его семьи, прибывшие на помощь.

Напомним, матч между "Карабахом" и румынской командой ФКСБ в рамках Лиги Европы стартует сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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Версия на английском языке 10-year-old landmine survivor from Aghdam to be special guest at Qarabag vs. FCSB Match
Версия на азербайджанском языке Minadan zərər çəkmiş 10 yaşlı Ağdam sakini "Qarabağ" - FCSB matçından öncə hakimlə birgə meydana çıxacaq

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