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    Трагически погиб знаменитый украинский футболист

    Бывший игрок сборной Украины погиб в Киеве

    Баку, 18 сентября. REPORT.AZ/ Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины, бывший помощник главного тренера махачкалинского «Анжи» Андрей Гусин погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле на автодроме «Чайка». 

    Как сообщает Report со ссылкой на sport.ua, это случилось в среду, 17 сентября, в 14:00 по киевскому времени, заявил директор автодрома «Чайка». Гусин выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла. Не приходя в сознание, Андрей скончался. У Андрея Гусина остались жена и трое детей.

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