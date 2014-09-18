Трагически погиб знаменитый украинский футболист

Баку, 18 сентября. REPORT.AZ/ Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины, бывший помощник главного тренера махачкалинского «Анжи» Андрей Гусин погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле на автодроме «Чайка».

Как сообщает Report со ссылкой на sport.ua, это случилось в среду, 17 сентября, в 14:00 по киевскому времени, заявил директор автодрома «Чайка». Гусин выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла. Не приходя в сознание, Андрей скончался. У Андрея Гусина остались жена и трое детей.