Топаз Премьер Лига – «Сумгайыт» вернул себе лидерство, «Карабах» одержал первую победу

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Сыграны матчи 5-го тура Азербайджанской Топаз Премьер Лиги. Как сообщает Report, особый интерес представляла «большая игра».
Игра состоялась на стадионе Исмятя Гаибова и получилась достаточно напряженной, но не столь зрелищной. Это был первый официальный матч для Арифа Асадова в качестве новоиспеченного наставника «Нефтчи». Тренер смог должным образом настроить своих футболистов и в итоге - победа, хоть и с минимальным счётом, 1-0. Автором единственного гола стал Флавиньо.
Но отчасти хозяевам поля повезло. На 40-ой минуте Стаменкович за нарушение против Рауфа Алиева в своей штрафной площадке был удален с поля. 11-метровый штрафной удар в исполнении Галина Иванова пришелся выше ворот. «Нефтчи» одержал третью победу в чемпионате, в то время как южане потерпели третье поражение.
За день до этого, в матче открытия тура «Интер» играл на выезде с «Араз Нахчываном» и одержал уверенную победу со счетом 3-1. В «Интер» отличились Бачана Цхадазе, Джошгун Диниев и Асиф Мамедов. Автором единственного гола в составе хозяев стал Руслан Зубков.
Удачно дебютировавший «Симург» на своем поле уступил «Габале» - 1-2. На 7-й минуте матча Рашад Эюубов с пенальти открыл счет. Но на 68-ой и 80-ой минутах дубль Додо принес победу гостевой команде. Правда после второго гола бразилец получил травму и покинул поле на носилках.
Чемпион страны «Карабах» играл на выезде с АЗАЛ-ом и одержал первую победу в чемпионате с крупным счетом – 3-0. Голы на счету Чумбиньо (20), Лероя Джорджа (42) и Рейнальдо Сильвы (66). В тоже время этот матч стал своеобразной репетицией для «Карабаха» перед первым матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА с Сент-Этьеном, который состоится уже в этот четверг.
Заключительный матч тура был сыгран сегодня, 14 сентября. «Бакы» на своем поле принимал «Сумгайыт». Хозяева поля уже на второй минуте открыли счет в матче. Подачу с углового в прыжке головой замкнул Нурлан Новрузов – 1-0. Во втором тайме гости не только восстановили статус-кво (56 минута - Мохаммед Гурбанов), но и смогли забить победный гол (79 минута - Киян Султанпур).
После этой победы «Сумгайыт» вернул себе лидерство в турнирной таблице - 12 очков, вторым идет «Интер» - 10 очков, по 9 очков на счету у «Нефтчи» и «Габалы».
Матчи 6-го тура состоятся 19-21 сентября.
Результаты всех матчей тура:
Араз-Нахчыван – Интер – 1:3
Нефтчи – Хязяр-Лянкяран – 1:0
Симург – Габала – 1:2
АЗАЛ – Карабах – 0:3.
Баку – Сумгайыт 1:2
Турнирная таблица после 5-и туров:
|Команды
|И
|О
|1. Сумгайыт
|5
|12
|2. Интер
|5
|10
|3. Нефтчи
|4
|9
|4. Габала
|5
|9
|5. Симург
|4
|6
|6. Карабах
|4
|5
|7. Хязяр Лянкяран
|5
|4
|8. АЗАЛ
|4
|4
|9. Араз Нахчыван
|4
|3
|10. Бакы
|4
|1
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook