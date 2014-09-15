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    Топаз Премьер Лига – «Сумгайыт» вернул себе лидерство, «Карабах» одержал первую победу

    «Нефтчи» одержал третью победу в чемпионате

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Сыграны матчи 5-го тура Азербайджанской Топаз Премьер Лиги. Как сообщает Report, особый интерес представляла «большая игра».

    Игра состоялась на стадионе Исмятя Гаибова  и получилась достаточно  напряженной, но не столь зрелищной. Это был первый официальный матч для Арифа Асадова в качестве новоиспеченного наставника «Нефтчи». Тренер смог должным образом настроить своих футболистов и в итоге -  победа, хоть и с минимальным счётом, 1-0. Автором единственного гола стал Флавиньо. 

    Но отчасти хозяевам поля повезло. На 40-ой минуте Стаменкович за нарушение против Рауфа Алиева в своей штрафной площадке был удален с поля. 11-метровый штрафной удар в исполнении Галина Иванова пришелся выше ворот. «Нефтчи» одержал третью победу в чемпионате, в то время как южане потерпели третье поражение. 

    За день до этого, в матче открытия тура «Интер» играл на выезде с «Араз Нахчываном» и одержал уверенную победу со счетом 3-1. В «Интер» отличились Бачана Цхадазе, Джошгун Диниев и Асиф Мамедов. Автором единственного гола в составе хозяев стал Руслан Зубков. 

    Удачно дебютировавший «Симург» на своем поле уступил «Габале» - 1-2. На 7-й минуте матча Рашад Эюубов с пенальти открыл счет. Но на 68-ой и 80-ой минутах дубль Додо принес победу гостевой команде. Правда после второго гола бразилец получил травму и покинул поле на носилках. 

    Чемпион страны «Карабах» играл на выезде с АЗАЛ-ом и одержал первую победу в чемпионате с крупным счетом – 3-0. Голы на счету Чумбиньо (20), Лероя Джорджа (42) и Рейнальдо Сильвы (66). В тоже время этот матч стал своеобразной репетицией для «Карабаха» перед первым матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА с Сент-Этьеном, который состоится уже в этот четверг. 

    Заключительный матч тура был сыгран сегодня, 14 сентября. «Бакы» на своем поле принимал «Сумгайыт». Хозяева поля уже на второй минуте открыли счет в матче. Подачу с углового в прыжке головой замкнул Нурлан Новрузов – 1-0. Во втором тайме гости не только восстановили статус-кво (56 минута - Мохаммед Гурбанов), но и смогли забить победный гол (79 минута - Киян Султанпур). 

    После этой победы «Сумгайыт» вернул себе лидерство в турнирной таблице - 12 очков, вторым идет «Интер» - 10 очков, по 9 очков на счету у «Нефтчи» и «Габалы».

    Матчи 6-го тура состоятся 19-21 сентября.            


    Результаты всех матчей тура:

    Араз-Нахчыван – Интер – 1:3

    Нефтчи – Хязяр-Лянкяран – 1:0

    Симург – Габала – 1:2

    АЗАЛ – Карабах – 0:3.

    Баку – Сумгайыт 1:2


    Турнирная таблица после 5-и туров:

    Команды И О
    1. Сумгайыт 5 12
    2. Интер 5 10
    3. Нефтчи 4 9
    4. Габала 5 9
    5. Симург 4 6
    6. Карабах 4 5
    7. Хязяр Лянкяран 5 4
    8. АЗАЛ 4 4
    9. Араз Нахчыван 4 3
    10. Бакы 4 1
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