Стартует групповой этап Лиги Чемпионов 2014/2015

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует новый сезон турнира Лиги Чемпионов УЕФА. Как сообщает Report, борьбу за выход в 1/8 финала поведут 32 команды.

В группе "A" итальянский "Ювентус" на своём поле примет шведский "Мальмё", а греческий "Олимпиакос" финалиста Лиги Чемпионов - мадридский "Атлетико".

В группе "B" вернувшийся в Лигу после долгого перерыва английский "Ливерпуль" на своём поле проэкзаменует болгарский "Людогорец", а последний победитель этого турнира мадридский "Реал" - швейцарский "Базель".

Группа "C": "Монако" - "Байер" Л, "Бенфика" - "Зенит".

В группе "D" дортмундская "Боруссия" примет лондонский "Арсенал", а стамбульский "Галатасарай" сыграет дома с бельгийским "Андерлехтом".

Время начала матчей в 23:45 по бакинскому времени.