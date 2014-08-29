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    Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов

    Московский ЦСКА попал в группу смерти

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Монако состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, на жеребьевке 32 клуба были разбиты на 8 групп:

    Группа А: "Атлетико" (Испания); "Ювентус" (Италия); "Олимпиакос" (Греция); "Мальме" (Швеция)

    Группа B: "Реал" (Испания); "Базель" (Швейцария); "Ливерпуль" (Англия); "Лудогорец" (Болгария)

    Группа С: "Бенфика" (Португалия); "Зенит" (Россия); "Байер" (Германия); "Монако" (Франция)

    Группа D: "Арсенал" (Англия); "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Галатасарай" (Турция); "Андерлехт" (Бельгия)

    Группа E: "Бавария" (Германия); "Манчестер Сити" (Англия); "ЦСКА" (Москва, Россия); "Рома" (Италия)

    Группа F: "Барселона" (Испания); "ПСЖ" (Франция); "Аякс" (Голландия); "АПОЭЛ" (Кипр)

    Группа G: "Челси!" (Англия); "Шальке" (Германия); "Спортинг" (Португалия); "Марибор" (Словения)

    Группа H: "Порту" (Португалия); "Шахтер" (Донецк, Украина); "Атлетик" (Испания); "БАТЭ" (Беларусь)

    Первые матчи групповой стадии пройдут 16-17 сентября.

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