Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов

29 августа, 2014 10:18

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Монако состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА. Как сообщает Report, на жеребьевке 32 клуба были разбиты на 8 групп: Группа А: "Атлетико" (Испания); "Ювентус" (Италия); "Олимпиакос" (Греция); "Мальме" (Швеция) Группа B: "Реал" (Испания); "Базель" (Швейцария); "Ливерпуль" (Англия); "Лудогорец" (Болгария) Группа С: "Бенфика" (Португалия); "Зенит" (Россия); "Байер" (Германия); "Монако" (Франция) Группа D: "Арсенал" (Англия); "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Галатасарай" (Турция); "Андерлехт" (Бельгия) Группа E: "Бавария" (Германия); "Манчестер Сити" (Англия); "ЦСКА" (Москва, Россия); "Рома" (Италия) Группа F: "Барселона" (Испания); "ПСЖ" (Франция); "Аякс" (Голландия); "АПОЭЛ" (Кипр) Группа G: "Челси!" (Англия); "Шальке" (Германия); "Спортинг" (Португалия); "Марибор" (Словения) Группа H: "Порту" (Португалия); "Шахтер" (Донецк, Украина); "Атлетик" (Испания); "БАТЭ" (Беларусь) Первые матчи групповой стадии пройдут 16-17 сентября.