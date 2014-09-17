Соперник "Карабаха" прибыл в Баку

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Соперник "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА французский клуб "Сент-Этьен" прибыл в Баку. Как сообщает Report, сразу из аэропорта французы отправились для ознакомления на стадион Тофика Бахрамова.

Напоминаем, что пресс-конференция с участием главного тренера "Сент-Этьена" Кристофа Гальтье начнется в 19:30, а спустя полчаса французы проведут последнюю предматчевую тренировку.

Матч "Карабах" - "Сент-Этьен" состоится завтра, 18 сентября, на стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало матча в 21:00