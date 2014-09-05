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    Соперники сборной Азербайджана завершили товарищеские матчи перед отборочным циклом ЕВРО-2016

    Первый матч сборная Азербайджана сыграет с командой Болгарии 9 сентября

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Соперники сборной Азербайджана сыграли последние товарищеские матчи перед отборочным циклом ЕВРО-2016. Как сообщает Report, 4 сентября на зеленых полях Европы состоялся ряд товарищеских матчей. Так, сборная Норвегии встречалась на выезде с англичанами и уступила с минимальным счетом - 0:1. Автором единственного гола стал Уэйн Руни.

    Другой наш соперник - сборная  Хорватии на своем поле принимала Кипр и благодаря дублю Марио Манджукича одержала победу.

    Фаворит нашей группы команда Италии принимала на своем поле бронзовых медалистов прошедшего мундиаля - голландцев. Забив в первые 10 минут два гола (Иммобиле на третьей минуте матча и Де Росси - на 10 минуте с пенальти), итальянцы довели этот матч до победы. 

    Команда Мальты на выезде с минимальным счетом уступила Словакии - 0:1. Гол в составе хозяев поля забил Немец. 

    Напомним, что первый матч сборная Азербайджана сыграет дома с командой Болгарии. Матч состоится на стадионе "Баксель Арена" 9 сентября в 21:00.

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