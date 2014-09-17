Распространители фальшивых билетов на матч "Карабаха" будут привлечены к уголовной ответственности

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ На стадионе имени Тофика Бахрамова состоялось собрание с участием руководства ФК "Карабах", РОВД Наримановского района и представителей стадиона.

Как сообщает Report, заместитель начальника РОВД Наримановского района полковник Низами Исмайылов, директор центральной арены Акиф Исмайылов и руководство ФК "Карабах" обсудили проблему предматчевой продажи билетов на "черном рынке" и возможности появления фальшивых билетов на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Карабах" - "Сент-Этьен". Руководство Наримановского РОВД заверило, что будут приняты серьезные меры для предотвращения незаконной продажи билетов и установления лиц, занимающихся незаконным сбытом билетов. В случае появления фальшивых билетов, их распространители будут привлечены к уголовной ответственности.

Также было отмечено, что будут предприняты серьезные меры, для того, чтобы болельщики смогли приобрести билеты в кассах стадиона по установленной клубом цене.

ФК "Карабах" обращается к болельщикам с просьбой, приобретать билеты только в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.