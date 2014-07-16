Принадлежащий азербайджанскому бизнесмену клуб "Ланс" может не выйти в Премьер-Лигу Франции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Принадлежащий азербайджанскому бизнесмену Хафизу Мамедову клуб "Ланс" может не выйти в Премьер-Лигу Франции по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт SuperSport, Национальный директорат по контролю за управлением футбольной федерации Франции, ссылаясь на проблемы с финансами клуба, сообщил, что клуб может лишиться права выступать в элитной лиге.

По словам информации этой структуры, клубу не хватает 10 миллионов евро, чтобы исправить финансовую ситуацию.

В сообщении пресс-службы "Ланс" отмечается, что хотя деньги уже были выделены бизнесменом, они еще не поступили на банковский счет клуба.

В связи с этим клуб намерен обратиться в Национальный Олимпийский Комитет Франции.