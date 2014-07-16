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    Принадлежащий азербайджанскому бизнесмену клуб "Ланс" может не выйти в Премьер-Лигу Франции

    Клуб задолжал 10 миллионов евро

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Принадлежащий азербайджанскому бизнесмену Хафизу Мамедову клуб "Ланс" может не выйти в Премьер-Лигу Франции по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт SuperSport, Национальный директорат по контролю за управлением футбольной федерации Франции, ссылаясь на проблемы с финансами клуба, сообщил, что клуб может лишиться права выступать в элитной лиге.

    По  словам информации этой структуры, клубу не хватает 10 миллионов евро, чтобы исправить финансовую ситуацию. 

    В сообщении пресс-службы "Ланс" отмечается, что хотя деньги уже были выделены бизнесменом, они еще не поступили на банковский счет клуба.

    В связи с этим клуб намерен обратиться в Национальный Олимпийский Комитет Франции. 

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