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    ​Президент АФФА встретился с членами национальной команды

    Р.Абдуллаев пожелал удачи команде в первом матче отборочного тура чемпионата Европы-2016 против Болгарии

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ / Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев встретился с членами национальной сборной в Футбольной академии Ассоциации. Как сообщает Report, Р.Абдуллаев пожелал удачи команде в первом матче отборочного тура чемпионата Европы-2016 против Болгарии, который пройдет 9 сентября. 

    Напомним, что матч со сборной Болгарии состоится 9 сентября на стадионе "Баксель Арена". У сборной Азербайджана с 5 сентября начались учебно-тренировочные сборы. 

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