​Президент АФФА встретился с членами национальной команды

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ / Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев встретился с членами национальной сборной в Футбольной академии Ассоциации. Как сообщает Report, Р.Абдуллаев пожелал удачи команде в первом матче отборочного тура чемпионата Европы-2016 против Болгарии, который пройдет 9 сентября.

Напомним, что матч со сборной Болгарии состоится 9 сентября на стадионе "Баксель Арена". У сборной Азербайджана с 5 сентября начались учебно-тренировочные сборы.