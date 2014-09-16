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    Определено время пресс-конференций и тренировок "Карабаха" и "Сент-Этьена"

    Карабах и Сент-Этьен откроются для прессы

    16 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно время проведения пресс-конференций и тренировок "Карабаха" и "Сент-Этьена". Первым на вопросы журналистов ответит главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов. Пресс-конференция с его участием состоится в среду, 17 сентября в 18:30 на стадионе имени Тофика Бахрамова. Спустя полчаса состоится тренировка агдамцев. 

    В 19:30 пройдёт пресс-конференция наставника "Сент-Этьена" Кристофа Галтье, а в 20:00 французы проведут последнюю предматчевую тренировку. Напоминаем, что матч "Карабах" - "Сент-Этьен" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится 18 сентября на стадионе имени Тофика Бахрамова. Время начала в 21:00.

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