Определено время пресс-конференций и тренировок "Карабаха" и "Сент-Этьена"

16 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно время проведения пресс-конференций и тренировок "Карабаха" и "Сент-Этьена". Первым на вопросы журналистов ответит главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов. Пресс-конференция с его участием состоится в среду, 17 сентября в 18:30 на стадионе имени Тофика Бахрамова. Спустя полчаса состоится тренировка агдамцев.

В 19:30 пройдёт пресс-конференция наставника "Сент-Этьена" Кристофа Галтье, а в 20:00 французы проведут последнюю предматчевую тренировку. Напоминаем, что матч "Карабах" - "Сент-Этьен" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится 18 сентября на стадионе имени Тофика Бахрамова. Время начала в 21:00.