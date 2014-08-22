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    "Нефтчи" проиграл "Партизану"

    В матче забито два автогола

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В рамках первого раунда стадии плей-офф Лиги Европы состоялся матч между белградским «Партизаном» и бакинским «Нефтчи».

    Как сообщает Report, матч начался с массивных атак бакинского клуба, в результате чего уже на 2-й минуте в ворота «Партизана» был забит гол, однако судья из Турции Хучейн Гёчек отменил взятие ворот из-за оффсайда. Тем не менее, на 11-й минуте после розыгрыша на правом фланге бразильский легионер Денис Сильва забил первый мяч.

    На 17-й минуте Денис Сильва забил второй гол с розыгрыша углового.

    В результате ошибок в обороне "Нефтчи" на 29-й минуте  матча  Денис Сильва забил третий гол, однако мяч в этот раз залетел в собственные ворота.

    На 32-й минуте счет был сравнян после того, как черногорский легионер «Партизана» Петар Грбич забил гол, перекинув мяч через вратаря бакинской команды.

    Окончательный счет был установлен на 69-й минуте. Неудачная попытка защитника Эльвина Юнусзаде вывести мяч из штрафной привела ко второму автоголу в матче. Таким образом, «Партизан» выиграл у «Нефтчи» со счетом 3-2.

    Следующий матч состоится 28 августа в Баку. Для выхода в групповую стадию турнира, «Нефтчи» достаточно одержать победу с минимальным счетом. 

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