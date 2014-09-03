​Московское фиаско подопечных Берти Фогтса

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня национальная команда Азербайджана провела последнюю товарищескую встречу в преддверии первого отборочного матча ЕВРО-2016 с Болгарией. Нашим соперником была команда России. Матч прошел в подмосковных Химках. Как и в игре против Узбекистана, наша команда выглядела на поле растерянной, игроки не знали что делать с мячом и куда его пасовать. Как результат, к 12 минуте матча россияне имели преимущество в 2 мяча. На 41-й минуте матча Игнашевич забил третий гол, в итоге команды отправились на перерыв со счетом 3:0 в пользу хозяев. Второй тайм мало чем отличался от первого, наши пропустили только один мяч, при этом, практически не создав ни одного момента у ворот хозяев. Да и моментами это назовешь с натяжкой. Итог 4:0 в пользу сборной России. Репетиция перед официальным матчем с болгарами явно не удалась. Теперь Берти Фогтсу придется ломать голову над устранением недостатков, дабы не ударить лицом в грязь перед своими болельщиками. В запасе у команды всего 5 дней. Надеемся урок, преподнесенный нам нашими северными соседями, пойдет команде на пользу. Поживем - увидим.

РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН - 4:0 (3:0)

3 сентября. Москва. Стадион «Арена-Химки». Главный арбитр - Равшан Ирматов (Узбекистан).

Александр Кержаков, 6 (1:0), 12 (2:0), Сергей Игнашевич, 41 (3:0), Владимир Гранат, 81 (4:0).



Россия: Игорь Акинфеев (Юрий Лодыгин, 46), Игорь Смольников, Дмитрий Комбаров (Сергей Паршивлюк, 71), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (Владимир Гранат, 46), Денис Глушаков, Алан Дзагоев, Олег Шатов (Магомед Оздоев, 46), Дмитрий Черышев (Алексей Ионов, 82), Дмитрий Полоз (Александр Самедов, 76), Александр Кержаков.

Главный тренер – Фабио Капелло.

Азербайджан: Камран Агаев, Бадави Гусейнов (Гара Гараев, 46), Расим Рамалданов, Рашад Садыхов, Руслан Амирджанов, Илькин Гыртымов (Рахид Амиргулиев, 46), Руслан Абышов (Махир Шукюров, 71), Джихан Озкара (Джавид Гусейнов, 57), Вугар Надиров (Араз Абдуллаев, 75), Дмитрий Назаров, Руфат Дадашов (Вагиф Джавадов, 46).

Главный тренер – Берти Фогтс.