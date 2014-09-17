Матчи второго игрового дня Лиги Чемпионов УЕФА состоятся сегодня

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня, в рамках второго игрового дня состоятся матчи в группах "E", "F", "G" и "H".

Как сообщает Report, в группе "E" самым интересным поединком игрового тура несомненно можно считать матч "Бавария" - "Манчестер Сити", который состоится в Мюнхене. 3 года назад соперники уже играли в одной группе, и тогда команды обменялись победами 2:0 и 0:2. В другом матче группы римская "Рома" на своем поле примет чемпиона России "ЦСКА".

В группе "F" "Барселона" сыграет дома с "Апоэлем", а амстердамский "Аякс" сыграет с французским "ПСЖ".

В группе "G" лондонский "Челси" примет дома "Шальке", а лиссабонский "Спортинг" будет гостить у словенского "Марибора".

В группе "H" испанский "Атлетик" Бильбао на своем поле сыграет с донецким "Шахтером", а португальский "Порто" с белорусским "БАТЭ".

Время начала матчей в 23:00 по бакинскому времени.