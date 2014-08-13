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    ​Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА

    Испанский клуб стал двукратным обладателем этого трофея

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Состоялся матч за Суперкубок УЕФА.

    Как сообщает Report, за этот трофей боролись две испанские команды - обладатель Кубка Европы «Севилья» и победитель Лиги Чемпионов «Реал Мадрид».

    Матч, состоявшийся на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, прошел под диктовку мадридского клуба. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу «Реала». Голы на 30-й и 49-й минуте забил португальский полузащитник «Реала» Криштиано Роналдо.

    Отметим, что это уже второй Суперкубок УЕФА, завоеванный мадридским клубом. 

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