​Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Состоялся матч за Суперкубок УЕФА.

Как сообщает Report, за этот трофей боролись две испанские команды - обладатель Кубка Европы «Севилья» и победитель Лиги Чемпионов «Реал Мадрид».

Матч, состоявшийся на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, прошел под диктовку мадридского клуба. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу «Реала». Голы на 30-й и 49-й минуте забил португальский полузащитник «Реала» Криштиано Роналдо.

Отметим, что это уже второй Суперкубок УЕФА, завоеванный мадридским клубом.