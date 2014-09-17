Лига Чемпионов УЕФА открыла новый сезон

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Вчера состоялись первые матчи первого игрового дня группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2014/2015 гг.

Как сообщает Report, в группе "A" туринский "Ювентус" со счетом 2:0 одолел шведский "Мальмё". Дубль на счету Карлоса Тевеса. Прошлогодний финалист Лиги мадридский "Атлетико" неожиданно проиграл в Афинах местному "Олимпиакосу" - 2:3. У греков отличились на 13-й минуте Масуаку, на 31-й минуте Ибрагим Афеллай и на 73-й минуте Митроглоу. В составе испанцев голы на счету Марио Манджукича (38 мин) и Антуана Гризмана (56 мин).

В группе "B" прошлогодний победитель турнира "Реал" Мадрид учинил швейцарскому "Базелю" разгром - 5:1. В составе "сливочных" голы на счету Гарета Бейла (30 мин), Криштиано Роналдо (31 мин), Хамеса Родригеса (37 мин) и Карима Бенземы (79 мин). Еще один гол швейцарцы забили в свои ворота - Марек Сухи (14 мин). Автором гола престижа в составе швейцарцев стал Дерлис Гонзалес (38 мин). В другом матче группы "Ливерпуль" на своем поле проверил на прочность новичка Лиги болгарский "Людогорец". Счет в матче на 82-й минуте матча открыл новичок "Ливерпуля" Марио Балотелли. На 1-й добавленной минуте болгары усилиями Дани Абало сравняли счет. Но гости не смогли удержать устраивающий их счет. На 3-й добавленной минуте капитан ливерпульцев Стивен Джерард с пенальти поставил победную точку в матче. "Ливерпуль" 2 :1 "Людогорец".

В группе "C" неожиданный результат был зафиксирован в Лиссабоне, где местная "Бенфика" принимала питерский "Зенит". Счет в матче на 5-й минуте, перебросив мяч через вратаря, открыл бразильский легионер россиян Халк. Автором второго гола "Зенита" стал на 22-й минуте бывший игрок "Бенфики" Аксель Витсель, второй раз заставив хозяев начать с центра поля. "Бенфика" 0:2 "Зенит". "Монако" на своем поле с минимальным счётом 1:0 обыграл немецкий "Байер" Леверкузен. Единственный гол в составе хозяев забил на 61-й минуте матча Жоао Моутиньо. "Монако" 1:0 "Байер".

В группе "B" особый интерес для наших зрителей представлял матч в Стамбуле, где "Галатасарай" принимал бельгийский "Андерлехт". Хозяева поля в этом матче не были похожими на самих себя, зато достаточно агрессивно действовали гости и на 52-й минуте открыли счет. Гол на счету Денниса Прата. Хозяевам поля удалось уйти от поражения на последних минутах матча. Бурак Йылмаз на 1-й добавленной минуте стал автором спасительного гола для хозяев. "Галатасарай" 1:1 "Андерлехт". Не менее интересным получился матч в Дортмунде, где "Боруссия" принимала лондонский "Арсенал". Хозяева поля имели преимущество на протяжении всего матча и, забив два гола, с победы начали еврокубковую кампанию. Голы на счету Чиро Иммобиле (45 мин) и Пьера Абумеянга (48 мин). "Боруссия" 2:0 "Арсенал".