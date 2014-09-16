«Карабах» - «Сент-Этьен» отсудит бригада шотландских арбитров

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Определилась бригада арбитров, которые отсудят матч группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами «Карабах» - «Сент-Этьен». Как сообщает Report, были произведены нижеследующие назначения:

Рефери - Стивен Маклин

Помощники рефери - Гейвин Харрис, Френсис Коннор

Резервный арбитр - Аласдейр Росс

Дополнительные арбитры - Брайан Колвин, Эндрю Даллас

Судейская бригада из Шотландии.

Напоминаем, что матч «Карабах» - «Сент-Этьен» состоится 18 сентября на стадионе Тофика Бахрамова. Время начала матча 21:00.