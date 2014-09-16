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    «Карабах» - «Сент-Этьен» отсудит бригада шотландских арбитров

    Определены арбитры на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Карабах» - «Сент-Этьен»

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Определилась бригада арбитров, которые отсудят матч группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами «Карабах» - «Сент-Этьен». Как сообщает Report, были произведены нижеследующие назначения:

    Рефери - Стивен Маклин

    Помощники рефери - Гейвин Харрис, Френсис Коннор

    Резервный арбитр - Аласдейр Росс

    Дополнительные арбитры -  Брайан Колвин, Эндрю Даллас

    Судейская бригада из Шотландии.

    Напоминаем, что матч «Карабах» - «Сент-Этьен» состоится 18 сентября на стадионе Тофика Бахрамова. Время начала матча 21:00.

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