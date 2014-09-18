Завтра в Женеве назовут города, которые примут матчи ЧЕ-2020

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Женеве будут объявлены города, которые примут матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Как сообщает Report, голосование начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Напомним, что из 19 городов, претендующих на право принять матчи ЕВРО-2020 будут выбраны 13. Кроме Баку в список городов-претендентов вошли следующие города:

Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Иерусалим (Израиль), Кардифф (Уэльс), Копенгаген (Дания), Лондон (Англия), Минск (Беларусь), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Скопье (Македония), София (Болгария) и Стокгольм (Швеция).

Выбранные города смогут принять матчи группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинала.

Явным фаворитом на проведение полуфиналов и финала является Лондон.