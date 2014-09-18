Гурбан Гурбанов: "Верю, что результат матча порадует болельщиков"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов на предматчевой пресс-конференции поделился мыслями о предстоящем сопернике в групповом раунде Лиги Европы - "Сент-Этьене". Как сообщает Report, Гурбанов отметил, что вокруг игры сложился большой ажиотаж: "Мы постарались хорошо изучить соперника. "Сент-Этьен" - интересный соперник для всех нас. Команда играет одинаково хорошо и в защите, и в нападении. Мы тоже хорошо подготовились к этой игре. Матч будет интересным для болельщиков. Верю, результат их порадует".

По поводу просмотра игр "Сент-Этьена" Гурбан Гурбанов сказал следующее: "Мы не старались получить информацию о сопернике у клуба "Карабюкспор". Я уже отмечал и сейчас повторюсь. Мы живем в век высоких технологий. Мы постарались проанализировать последние матчи соперника и поближе узнать игроков "Сент-Этьена". Наш представитель был на матче с "Канном". Другой наш представитель был на последнем матче "Интера" в серии "А".

На вопрос о том, опасен ли соперник при исполнении стандартных положений, 42-летний специалист ответил следующим образом: "Вы правы, мы пропускали голы со стандартных положений. Завтра на плечи нашего голкипера падет большая работа. Мы работаем и над этим. У соперника есть мастера исполнения штрафных ударов. Постараемся поменьше нарушать правила", - подытожил Гурбан Гурбанов.