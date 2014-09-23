В минувшие выходные в Европе состоялись очередные туры в чемпионатах стран

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В английской Премьер-Лиге прошли матчи 5 тура. Report приводит результаты всех матчей:
"Эвертон" - "Кристалл Пелас" 2 – 3
"Манчестер Сити" - "Челси" 1:1
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 5:3
"Тоттенхем" - "Вест Бромвич" 0:1
"Вест Хем" - "Ливерпуль" 3:1
"Астон Вилла" - "Арсенал" 0:3
"Бёрнли" - "Сандерленд" 0:0
"Нйукасл Юнайтед" - "Хал Сити" 2:2
"Суонси" - "Саутгемптон" 0:1
"КПР" - "Сток Сити" 2:2
Турнирная таблица после 5 туров:
|Команды
|И
|О
|1. Челси
|5
|13
|2. Саутгемптон
|5
|10
|3. Астон Вилла
|5
|10
|4. Арсенал
|5
|9
|5. Суонси
|5
|9
|6. Манчестер Сити
|5
|8
|7. Лестер
|5
|8
|8. Вест Хем
|5
|7
|9. Тоттенхем
|5
|7
|10. Хал Сити
|5
|6
|11. Ливерпуль
|5
|6
|12. М. Юнайтед
|5
|5
|13. Сток Сити
|5
|5
|14. Евертон
|5
|5
|15. Кристал Пелас
|5
|5
|16. Вест Бромвич
|5
|5
|17. Сандерленд
|5
|4
|18. КПР
|5
|4
|19. Бёрнли
|5
|3
|20. Ньукасл Юнайтед
|5
|3
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В испанской Ла-Лиге состоялись матчи 4 тура. Результаты матчей тура:
"Кордоба" - "Севилья" 1:3
"Вильяреал" - "Райо Валекано" 4:2
"Реал Сосьедад" - "Альмерия" 1:2
"Эспаньол" - "Малага" 2:2
"Атлетико" М – "Сельта Виго" 2:2
"Атлетик" Б – "Гранада" 0:1
"Депортиво" - "Реал" М 2:8
"Эльче" - "Эйбар" 0:2
"Леванте" - "Барселона" 0:5
"Хетафе" - "Валенсия"
Турнирная таблица после 4-х туров:
|Команды
|И
|О
|1. Барселона
|4
|12
|2. Севилья
|4
|10
|3. Атлетико М
|4
|8
|4. Гранада
|4
|8
|5. Валенсия
|3
|7
|6. Вильяреал
|4
|7
|7. Реал Мадрид
|4
|6
|8. Сельта Виго
|4
|6
|9. Эйбар
|4
|6
|10. Альмерия
|4
|5
|11. Малага
|4
|5
|12. Реал Сосьедад
|4
|4
|13. Эльче
|4
|4
|14. Депортиво
|4
|4
|15. Атлетик Б
|4
|3
|16. Хетафе
|3
|3
|17. Райо Валекано
|4
|2
|18. Эспаньол
|4
|2
|19. Кордоба
|4
|2
|20. Леванте
|4
|1
*****************************************************************************************************************
В немецкой Бундеслиге были сыграны матчи 4 тура. Результаты приводим ниже:
"Кёльн" - "Боруссия" М 0:0
"Вольфсбург" - "Байер" Л 4:1
"Майнц" - "Боруссия" Д 2:0
"Аугсбург" - "Вердер" 4:2
"Гамбург" - "Бавария" 0:0
"Падерборн" - "Ганновер" 2:0
"Шальке" - "Айнтрахт" 2:2
"Штутгарт" - "Хоффенхайм" 0:2
"Фрайбург" - "Герта" 2:2
Турнирная таблица после 4-х туров:
|Команды
|И
|О
|1. Падерборн
|4
|8
|2. Майнц
|4
|8
|3. Хоффенхайм
|4
|8
|4. Бавария
|4
|8
|5. Байер Л
|4
|7
|6. Ганновер
|4
|7
|7. Боруссия М
|4
|6
|8. Кёльн
|4
|6
|9. Аугсбург
|4
|6
|10. Боруссия Д
|4
|6
|11. Вольфсбург
|4
|5
|12. Айнтрахт
|4
|5
|13. Вердер
|4
|3
|14. Фрайбург
|4
|2
|15. Герта
|4
|2
|16. Шальке
|4
|2
|17. Гамбург
|4
|2
|18. Штутгарт
|4
|1
*****************************************************************************************************************
В итальянской серии "А" завершились игры 3 тура. Результаты всех матчей тура:
"Палермо" - "Интер" 1:1
"Торино" - "Верона" 0:1
"Аталанта" - "Фиорентина" 0:1
"Удинезе" - "Наполи" 1:0
"Рома" - "Кальяри" 2:0
"Дженоа" - "Лацио" 1:0
"Сассуоло" - "Сампдория" 0:0
"Кьево" - "Парма" 2:3
"Милан" - "Ювентус" 0:1
"Чезена" - "Емполи" 2:2
Турнирная таблица после 3-х туров выглядит следующим образом:
|Команды
|И
|О
|1. Рома
|3
|9
|2. Ювентус
|3
|9
|3. Верона
|3
|7
|4. Милан
|3
|6
|5. Удинезе
|3
|6
|6. Интер
|3
|5
|7. Сампдория
|3
|5
|8. Дженоа
|3
|4
|9. Аталанта
|3
|4
|10. Фиорентина
|3
|4
|11. Чезена
|3
|4
|12. Лацио
|3
|3
|13. Парма
|3
|3
|14. Кьево
|3
|3
|15. Наполи
|3
|3
|16. Палермо
|3
|2
|17. Сассуоло
|3
|2
|18. Кальяри
|3
|1
|19. Эмполи
|3
|1
|18. Торино
|3
|1
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Во французской Лиге 1 позади матчи 6 тура. Результаты всех матчей тура приведены ниже:
"Бордо" - "Эвиан" 2:
"Марсель" - "Ренн" 3:0
"Тулуза" - "Канн" 3:3
"Нант" - "Ницца" 2:1
"Мец" - "Бастия" 3:1
"Лорьян" - "Рейм" 0:1
"Лилль" - "Монпелье" 0:0
"Монако" - "Генгам" 1:0
"Ланс" - "Ст.Этьен" 0:1
"ПСЖ" - "Лион" 1:1
Турнирная таблица после 6 туров:
|Команды
|И
|О
|1. Марсель
|6
|13
|2. Бордо
|6
|13
|3. Ст.Этьен
|6
|13
|4. Лилль
|6
|12
|5. ПСЖ
|6
|10
|6. Монпелье
|6
|10
|7. Нант
|6
|10
|8. Ренн
|6
|8
|9. Мец
|6
|8
|10. Канн
|6
|7
|11. Лорьян
|6
|7
|12. Лион
|6
|7
|13. Ланс
|6
|7
|14. Тулуза
|6
|7
|15. Рейм
|6
|7
|16. Монако
|6
|7
|17. Ницца
|6
|7
|18. Бастия
|6
|6
|19. Генгам
|6
|6
|18. Евиан
|6
|1
*****************************************************************************************************************
Турецкая Суперлига, 3-й тур. Результаты всех матчей:
"Бурсаспор" - "Бешикташ" 0:1
"Басакшехер" - "Трабзонспор" 1:1
"Фенербахча" - "Газиантепспор" 1:0
"Сивасспор" - "Коньяспор" 0:0
"Касымпаша" - "Кардемир Карабюк" 2:1
"Балыкесирспор" - "Галатасарай" 2:0
"Мерсин" - "Ризеспор" 2:0
"Кайсери Ерджиеспор" - "Акхисар Генджликспор" 1:2
"Эскишехерспор" - "Генджлербирлийи" 0:2
Турнирная таблица после 3-х туров:
|Команды
|И
|О
|1. "Акхисар Генджликспор"1
|3
|7
|2. Фенербахча
|3
|7
|3. Бешикташ
|3
|7
|4. Касымпаша
|3
|5
|5. Мерсин
|3
|4
|6. Генджлербирлийи
|3
|4
|7. Коньяспор
|3
|4
|8. Газиантепспор
|3
|4
|9. Галатасарай
|3
|4
|10. Эскишехирспор
|3
|4
|11. Басакшехер
|3
|3
|12. Трабзонспор
|3
|3
|13. Балыкесирспор
|3
|3
|14. Бурсаспор
|3
|3
|15. Сивасспор
|3
|2
|16. Кайсери Эрджиесспор
|3
|2
|17. Ризеспор
|3
|2
|18. Кардемир Карабюк
|3
|1
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