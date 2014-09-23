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    В минувшие выходные в Европе состоялись очередные туры в чемпионатах стран

    Позади очередные матчи в чемпионатах стран топ 5

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В английской Премьер-Лиге прошли матчи 5 тура. Report приводит результаты всех матчей:


    "Эвертон" - "Кристалл Пелас" 2 – 3

    "Манчестер Сити" - "Челси" 1:1

    "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 5:3

    "Тоттенхем" - "Вест Бромвич" 0:1

    "Вест Хем" - "Ливерпуль" 3:1

    "Астон Вилла" - "Арсенал" 0:3

    "Бёрнли" - "Сандерленд" 0:0

    "Нйукасл Юнайтед" - "Хал Сити" 2:2

    "Суонси" - "Саутгемптон" 0:1

    "КПР" - "Сток Сити" 2:2

    Турнирная таблица после 5 туров:

    Команды И О
    1. Челси 5 13
    2. Саутгемптон 5 10
    3. Астон Вилла 5 10
    4. Арсенал 5 9
    5. Суонси 5 9
    6. Манчестер Сити 5 8
    7. Лестер 5 8
    8. Вест Хем 5 7
    9. Тоттенхем 5 7
    10. Хал Сити 5 6
    11. Ливерпуль 5 6
    12. М. Юнайтед 5 5
    13. Сток Сити 5 5
    14. Евертон 5 5
    15. Кристал Пелас 5 5
    16. Вест Бромвич 5 5
    17. Сандерленд 5 4
    18. КПР 5 4
    19. Бёрнли 5 3
    20. Ньукасл Юнайтед 5 3

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    В испанской Ла-Лиге состоялись матчи 4 тура. Результаты матчей тура:

    "Кордоба" - "Севилья" 1:3

    "Вильяреал" - "Райо Валекано" 4:2

    "Реал Сосьедад" - "Альмерия" 1:2

    "Эспаньол" - "Малага" 2:2

    "Атлетико" М – "Сельта Виго" 2:2

    "Атлетик" Б – "Гранада" 0:1

    "Депортиво" - "Реал" М 2:8

    "Эльче" - "Эйбар" 0:2

    "Леванте" - "Барселона" 0:5

    "Хетафе" - "Валенсия"

    Турнирная таблица после 4-х туров:

    Команды И О
    1. Барселона 4 12
    2. Севилья 4 10
    3. Атлетико М 4 8
    4. Гранада 4 8
    5. Валенсия 3 7
    6. Вильяреал 4 7
    7. Реал Мадрид 4 6
    8. Сельта Виго 4 6
    9. Эйбар 4 6
    10. Альмерия 4 5
    11. Малага 4 5
    12. Реал Сосьедад 4 4
    13. Эльче 4 4
    14. Депортиво 4 4
    15. Атлетик Б 4 3
    16. Хетафе 3 3
    17. Райо Валекано 4 2
    18. Эспаньол 4 2
    19. Кордоба 4 2
    20. Леванте 4 1

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    В немецкой Бундеслиге были сыграны матчи 4 тура. Результаты приводим ниже:

    "Кёльн" - "Боруссия" М 0:0

    "Вольфсбург" - "Байер" Л 4:1
    "Майнц" - "Боруссия" Д 2:0

    "Аугсбург" - "Вердер" 4:2

    "Гамбург" - "Бавария" 0:0

    "Падерборн" - "Ганновер" 2:0

    "Шальке" - "Айнтрахт" 2:2

    "Штутгарт" - "Хоффенхайм" 0:2

    "Фрайбург" - "Герта" 2:2

    Турнирная таблица после 4-х туров:

    Команды И О
    1. Падерборн 4 8
    2. Майнц 4 8
    3. Хоффенхайм 4 8
    4. Бавария 4 8
    5. Байер Л 4 7
    6. Ганновер 4 7
    7. Боруссия М 4 6
    8. Кёльн 4 6
    9. Аугсбург 4 6
    10. Боруссия Д 4 6
    11. Вольфсбург 4 5
    12. Айнтрахт 4 5
    13. Вердер 4 3
    14. Фрайбург 4 2
    15. Герта 4 2
    16. Шальке 4 2
    17. Гамбург 4 2
    18. Штутгарт 4 1

    *****************************************************************************************************************

    В итальянской серии "А" завершились игры 3 тура. Результаты всех матчей тура:

    "Палермо" - "Интер" 1:1

    "Торино" - "Верона" 0:1

    "Аталанта" - "Фиорентина" 0:1

    "Удинезе" - "Наполи" 1:0

    "Рома" - "Кальяри" 2:0

    "Дженоа" - "Лацио" 1:0

    "Сассуоло" - "Сампдория" 0:0

    "Кьево" - "Парма" 2:3

    "Милан" - "Ювентус" 0:1

    "Чезена" - "Емполи" 2:2

    Турнирная таблица после 3-х туров выглядит следующим образом:

    Команды И О
    1. Рома 3 9
    2. Ювентус 3 9
    3. Верона 3 7
    4. Милан 3 6
    5. Удинезе 3 6
    6. Интер 3 5
    7. Сампдория 3 5
    8. Дженоа 3 4
    9. Аталанта 3 4
    10. Фиорентина 3 4
    11. Чезена 3 4
    12. Лацио 3 3
    13. Парма 3 3
    14. Кьево 3 3
    15. Наполи 3 3
    16. Палермо 3 2
    17. Сассуоло 3 2
    18. Кальяри 3 1
    19. Эмполи 3 1
    18. Торино 3 1

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    Во французской Лиге 1 позади матчи 6 тура. Результаты всех матчей тура приведены ниже:

    "Бордо" - "Эвиан" 2:
    "Марсель" - "Ренн" 3:0

    "Тулуза" - "Канн" 3:3

    "Нант" - "Ницца" 2:1

    "Мец" - "Бастия" 3:1

    "Лорьян" - "Рейм" 0:1

    "Лилль" - "Монпелье" 0:0

    "Монако" - "Генгам" 1:0

    "Ланс" - "Ст.Этьен" 0:1

    "ПСЖ" - "Лион" 1:1

    Турнирная таблица после 6 туров:

    Команды И О
    1. Марсель 6 13
    2. Бордо 6 13
    3. Ст.Этьен 6 13
    4. Лилль 6 12
    5. ПСЖ 6 10
    6. Монпелье 6 10
    7. Нант 6 10
    8. Ренн 6 8
    9. Мец 6 8
    10. Канн 6 7
    11. Лорьян 6 7
    12. Лион 6 7
    13. Ланс 6 7
    14. Тулуза 6 7
    15. Рейм 6 7
    16. Монако 6 7
    17. Ницца 6 7
    18. Бастия 6 6
    19. Генгам 6 6
    18. Евиан 6 1

    *****************************************************************************************************************

    Турецкая Суперлига, 3-й тур. Результаты всех матчей:

    "Бурсаспор" - "Бешикташ" 0:1

    "Басакшехер" - "Трабзонспор" 1:1

    "Фенербахча" - "Газиантепспор" 1:0

    "Сивасспор" - "Коньяспор" 0:0

    "Касымпаша" - "Кардемир Карабюк" 2:1

    "Балыкесирспор" - "Галатасарай" 2:0

    "Мерсин" - "Ризеспор" 2:0

    "Кайсери Ерджиеспор" - "Акхисар Генджликспор" 1:2

    "Эскишехерспор" - "Генджлербирлийи" 0:2

    Турнирная таблица после 3-х туров:

    Команды И О
    1. "Акхисар Генджликспор"1 3 7
    2. Фенербахча 3 7
    3. Бешикташ 3 7
    4. Касымпаша 3 5
    5. Мерсин 3 4
    6. Генджлербирлийи 3 4
    7. Коньяспор 3 4
    8. Газиантепспор 3 4
    9. Галатасарай 3 4
    10. Эскишехирспор 3 4
    11. Басакшехер 3 3
    12. Трабзонспор 3 3
    13. Балыкесирспор 3 3
    14. Бурсаспор 3 3
    15. Сивасспор 3 2
    16. Кайсери Эрджиесспор 3 2
    17. Ризеспор 3 2
    18. Кардемир Карабюк 3 1
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