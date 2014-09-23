В минувшие выходные в Европе состоялись очередные туры в чемпионатах стран

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В английской Премьер-Лиге прошли матчи 5 тура. Report приводит результаты всех матчей:



"Эвертон" - "Кристалл Пелас" 2 – 3

"Манчестер Сити" - "Челси" 1:1

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 5:3

"Тоттенхем" - "Вест Бромвич" 0:1

"Вест Хем" - "Ливерпуль" 3:1

"Астон Вилла" - "Арсенал" 0:3

"Бёрнли" - "Сандерленд" 0:0

"Нйукасл Юнайтед" - "Хал Сити" 2:2

"Суонси" - "Саутгемптон" 0:1

"КПР" - "Сток Сити" 2:2



Турнирная таблица после 5 туров:

Команды И О 1. Челси 5 13 2. Саутгемптон 5 10 3. Астон Вилла 5 10 4. Арсенал 5 9 5. Суонси 5 9 6. Манчестер Сити 5 8 7. Лестер 5 8 8. Вест Хем 5 7 9. Тоттенхем 5 7 10. Хал Сити 5 6 11. Ливерпуль 5 6 12. М. Юнайтед 5 5 13. Сток Сити 5 5 14. Евертон 5 5 15. Кристал Пелас 5 5 16. Вест Бромвич 5 5 17. Сандерленд 5 4 18. КПР 5 4 19. Бёрнли 5 3 20. Ньукасл Юнайтед 5 3

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В испанской Ла-Лиге состоялись матчи 4 тура. Результаты матчей тура:



"Кордоба" - "Севилья" 1:3

"Вильяреал" - "Райо Валекано" 4:2

"Реал Сосьедад" - "Альмерия" 1:2

"Эспаньол" - "Малага" 2:2

"Атлетико" М – "Сельта Виго" 2:2

"Атлетик" Б – "Гранада" 0:1

"Депортиво" - "Реал" М 2:8

"Эльче" - "Эйбар" 0:2

"Леванте" - "Барселона" 0:5

"Хетафе" - "Валенсия"



Турнирная таблица после 4-х туров:

Команды И О 1. Барселона 4 12 2. Севилья 4 10 3. Атлетико М 4 8 4. Гранада 4 8 5. Валенсия 3 7 6. Вильяреал 4 7 7. Реал Мадрид 4 6 8. Сельта Виго 4 6 9. Эйбар 4 6 10. Альмерия 4 5 11. Малага 4 5 12. Реал Сосьедад 4 4 13. Эльче 4 4 14. Депортиво 4 4 15. Атлетик Б 4 3 16. Хетафе 3 3 17. Райо Валекано 4 2 18. Эспаньол 4 2 19. Кордоба 4 2 20. Леванте 4 1

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В немецкой Бундеслиге были сыграны матчи 4 тура. Результаты приводим ниже:

"Кёльн" - "Боруссия" М 0:0

"Вольфсбург" - "Байер" Л 4:1

"Майнц" - "Боруссия" Д 2:0

"Аугсбург" - "Вердер" 4:2

"Гамбург" - "Бавария" 0:0

"Падерборн" - "Ганновер" 2:0

"Шальке" - "Айнтрахт" 2:2

"Штутгарт" - "Хоффенхайм" 0:2

"Фрайбург" - "Герта" 2:2



Турнирная таблица после 4-х туров:

Команды И О 1. Падерборн 4 8 2. Майнц 4 8 3. Хоффенхайм 4 8 4. Бавария 4 8 5. Байер Л 4 7 6. Ганновер 4 7 7. Боруссия М 4 6 8. Кёльн 4 6 9. Аугсбург 4 6 10. Боруссия Д 4 6 11. Вольфсбург 4 5 12. Айнтрахт 4 5 13. Вердер 4 3 14. Фрайбург 4 2 15. Герта 4 2 16. Шальке 4 2 17. Гамбург 4 2 18. Штутгарт 4 1

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В итальянской серии "А" завершились игры 3 тура. Результаты всех матчей тура:

"Палермо" - "Интер" 1:1

"Торино" - "Верона" 0:1

"Аталанта" - "Фиорентина" 0:1

"Удинезе" - "Наполи" 1:0

"Рома" - "Кальяри" 2:0

"Дженоа" - "Лацио" 1:0

"Сассуоло" - "Сампдория" 0:0

"Кьево" - "Парма" 2:3

"Милан" - "Ювентус" 0:1

"Чезена" - "Емполи" 2:2



Турнирная таблица после 3-х туров выглядит следующим образом:

Команды И О 1. Рома 3 9 2. Ювентус 3 9 3. Верона 3 7 4. Милан 3 6 5. Удинезе 3 6 6. Интер 3 5 7. Сампдория 3 5 8. Дженоа 3 4 9. Аталанта 3 4 10. Фиорентина 3 4 11. Чезена 3 4 12. Лацио 3 3 13. Парма 3 3 14. Кьево 3 3 15. Наполи 3 3 16. Палермо 3 2 17. Сассуоло 3 2 18. Кальяри 3 1 19. Эмполи 3 1 18. Торино 3 1

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Во французской Лиге 1 позади матчи 6 тура. Результаты всех матчей тура приведены ниже:

"Бордо" - "Эвиан" 2:

"Марсель" - "Ренн" 3:0

"Тулуза" - "Канн" 3:3

"Нант" - "Ницца" 2:1

"Мец" - "Бастия" 3:1

"Лорьян" - "Рейм" 0:1

"Лилль" - "Монпелье" 0:0

"Монако" - "Генгам" 1:0

"Ланс" - "Ст.Этьен" 0:1

"ПСЖ" - "Лион" 1:1



Турнирная таблица после 6 туров:

Команды И О 1. Марсель 6 13 2. Бордо 6 13 3. Ст.Этьен 6 13 4. Лилль 6 12 5. ПСЖ 6 10 6. Монпелье 6 10 7. Нант 6 10 8. Ренн 6 8 9. Мец 6 8 10. Канн 6 7 11. Лорьян 6 7 12. Лион 6 7 13. Ланс 6 7 14. Тулуза 6 7 15. Рейм 6 7 16. Монако 6 7 17. Ницца 6 7 18. Бастия 6 6 19. Генгам 6 6 18. Евиан 6 1

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Турецкая Суперлига, 3-й тур. Результаты всех матчей:



"Бурсаспор" - "Бешикташ" 0:1

"Басакшехер" - "Трабзонспор" 1:1

"Фенербахча" - "Газиантепспор" 1:0

"Сивасспор" - "Коньяспор" 0:0

"Касымпаша" - "Кардемир Карабюк" 2:1

"Балыкесирспор" - "Галатасарай" 2:0

"Мерсин" - "Ризеспор" 2:0

"Кайсери Ерджиеспор" - "Акхисар Генджликспор" 1:2

"Эскишехерспор" - "Генджлербирлийи" 0:2

Турнирная таблица после 3-х туров:



