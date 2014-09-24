В Баку открылась футбольная школа "Манчестер Юнайтед"

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в конференц-зале стадиона «Байыл Арена» состоялось мероприятие, посвященное открытию в Азербайджане футбольной школы «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, представитель компании "Баксель" Ричард Ширер, представитель клуба "Манчестер Юнайтед" Джонатан Регби и ветеран "манкунианцев" Микаэль Сильвестер. Первым взял слово генсек АФФА Эльхан Мамедов.

«2 года назад при поддержке "Баксель" началось сотрудничество с "Манчестер Юнайтед". Были организованы летние школы для наших детей с последующей стажировкой в Манчестере. Успешное сотрудничество привело нас к мысли открыть в Баку футбольную школу "Манчестер Юнайтед". Выражаю благодарность "Баксель" и "Манчестер Юнайтед" – это очень важный проект для нас", - отметил генеральный секретарь.

Представители "Манчестер Юнайтед" также выразили уверенность, что открытие в Азербайджане летней школы послужит толчком для развития футбола в стране и выявления нового поколения талантливых футболистов. Гости также отметили важность открытия школы за 6 лет до проведения в Азербайджане матчей финальной стадии ЕВРО-2020.

Начальный проект школы рассчитан на 4 года. В случае положительных показателей, контракт может быть продлен. В школе будут обучаться дети от 8 до 11 лет.

Отметим, что в этом году из летней футбольной школы были отобраны 6 азербайджанских футболистов, которые получили возможность потренироваться на «Олд Траффорде».