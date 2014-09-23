В Азербайджанской Топаз Премьер Лиге сыграны матчи 6 тура

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В эти выходные были сыграны матчи 6 тура Топаз Премьер Лиги. Как сообщает Report, тур открылся матчем между "Интером" и "Бакы". Фаворитом матча считался "Интер", что и подтвердилось в ходе игры. "Интер", забив в ворота "Бакы" 7 безответных мячей, вернул себе лидерство. В составе победителей отличились Жуниор Нильдо (10, 19), Бачана Цхададзе (44, 48), Ариф Дашдамиров (30), Джошгун Диниев (73) и Низами Гаджиев.

Центральным матчем тура считалось противостояние в Габале одноименной команды с "Нефтчи". Матч получился достаточно интересным, но бедным на опасные моменты. В итоге нулевая ничья.

"Хязяр Лянкяран" на своем поле принимал новичка лиги "Араз Нахчыван". Гости сопротивлялись до 73-й минуты, когда после подачи углового Галин Иванов открыл счет в игре. Точку в матче поставил Агабала Рамазанов, за 2 минуты до окончания матча выскочивший один на один с голкипером "Араза". "Хязяр Лянкяран" - "Араз Нахчыван" - 2:0.

Лидировавший до этого тура "Сумгайыт" перед своими болельщиками с минимальным счетом уступил АЗАЛу. Автором победного гола в составе гостей стал Фредди Момбонго. "Сумгайыт" - АЗАЛ - 0:1.

Вторым по интересу матчем тура было противостояние чемпиона страны "Карабаха" против "Симурга". Гурбан Гурбанов выпустил на поле экспериментальный состав, дав отдохнуть бразильцам Алмейде и Рейнальдо. В течение часа игроки "Карабах" не могли забить, однако после того, как Гурбан Гурбанов бросил в бой «тяжелую артиллерию», ситуация в игре изменилась. Рейнальдо Сильва пасом вразрез вывел Вугара Надирова один на один с кипером гостей и тот своего шанса не упустил. Больше в этом матче забитых голов зафиксировано не было и игра завершилась с минимальной победой хозяев поля. "Карабах" - "Симург" - 1:0.

Результаты матчей 6 тура:



"Интер" - "Бакы" - 7:0

"Сумгайыт" - АЗАЛ - 0:1

"Хязяр Лянкяран" - "Араз Нахчыван" - 2:0

"Габала" - "Нефтчи" - 0:0

"Карабах" - "Симург" - 1:0

Турнирная таблица после 6 туров: