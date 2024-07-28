Выигравшего Гран-при Бельгии Формулы-1 Расселла дисквалифицировали

Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Бельгии.

Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Бельгии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Причиной дисквалификации стал вес болида Расселла. На взвешивании после гонки его болид оказался на 1,5 кг легче минимальных требований FIA.

Победителем гонки был признан партнер Расселла по "Мерседесу" британец Льюис Хэмилтон, пришедший к финишу вторым. На второе место поднялся австралиец Оскар Пиастри, выступающий за "Макларен", третьим стал монегаск Шарль Леклер ("Феррари").

Следующий этап пройдет с 23 по 25 августа в Нидерландах.