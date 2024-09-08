В связи с Формулой-1 в Баку будут введены ограничения на движение транспорта в трех зонах

В связи с Формулой-1 в Баку будут введены ограничения на движение транспорта в трех зонах

В целях осуществления логистических операций, связанных с Гран-при Азербайджана "Формула 1" Qatar Airways 2024, который пройдет 13-15 сентября, с 01:00 ночи 7 сентября ограничено транспортное движение по участку улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеир

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В целях осуществления логистических операций, связанных с Гран-при Азербайджана "Формула 1" Qatar Airways 2024, который пройдет 13-15 сентября, с 01:00 ночи 7 сентября ограничено транспортное движение по участку улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова и проспектом Нефтяников. Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, ограничения будут действовать до окончания мероприятия. С 01:00 9 сентября улицы и территории, охваченные Бакинской кольцевой дорогой, будут закрыты для движения транспорта. Ограничения движения будут действовать в трех зонах. Первая зона - это район Ичеришехер, вторая - площадь Азадлыг и расположенные рядом улицы, а третья зона - это район, где проходит ул. 50-летия ООН. Во время проведения гонок для въезда-выезда транспортных средств на эти территории будет выдан «Пропуск к месту проживания». Движение будет возобновлено с 08:00 17 сентября. Указанный документ можно получить, обратившись в пункты выдачи с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Для этого гражданам следует обратиться в следующие соответствующие учреждения: Зона 1 – Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер". ул. Беюкгала, 41, бывшее здание энциклопедии, 4 этаж Телефон: (012) 497-35-89 Зона 2 – Жилищно-коммунальное и эксплуатационное управление № 4. улица Хагани, 26/32 Тел: (012) 498-88-06 Зона 3 – ЖЭУ № 58. улица Истиглалият, 5 Телефон: (012) 492-41-85 Отметим, что выдача "Пропуска к месту жительства" начнется 29 августа и продолжится до 13 сентября. Как и каждый год, во время Гран-при Азербайджана "Формула 1" Qatar Airways в 2024 году ограничений на передвижение пешеходов не будет. Подпишитесь на наш Telegram канал