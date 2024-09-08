О нас

В связи с Формулой-1 в Баку будут введены ограничения на движение транспорта в трех зонах

В связи с Формулой-1 в Баку будут введены ограничения на движение транспорта в трех зонах В целях осуществления логистических операций, связанных с Гран-при Азербайджана "Формула 1" Qatar Airways 2024, который пройдет 13-15 сентября, с 01:00 ночи 7 сентября ограничено транспортное движение по участку улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеир
Формула 1
8 сентября 2024 г. 16:49
В связи с Формулой-1 в Баку будут введены ограничения на движение транспорта в трех зонах

В целях осуществления логистических операций, связанных с Гран-при Азербайджана "Формула 1" Qatar Airways 2024, который пройдет 13-15 сентября, с 01:00 ночи 7 сентября ограничено транспортное движение по участку улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова и проспектом Нефтяников.

Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

С 01:00 9 сентября улицы и территории, охваченные Бакинской кольцевой дорогой, будут закрыты для движения транспорта.

Ограничения движения будут действовать в трех зонах. Первая зона - это район Ичеришехер, вторая - площадь Азадлыг и расположенные рядом улицы, а третья зона - это район, где проходит ул. 50-летия ООН.

Во время проведения гонок для въезда-выезда транспортных средств на эти территории будет выдан «Пропуск к месту проживания».

Движение будет возобновлено с 08:00 17 сентября.

Указанный документ можно получить, обратившись в пункты выдачи с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Для этого гражданам следует обратиться в следующие соответствующие учреждения:

Зона 1 – Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер". ул. Беюкгала, 41, бывшее здание энциклопедии, 4 этаж

Телефон: (012) 497-35-89

Зона 2 – Жилищно-коммунальное и эксплуатационное управление № 4. улица Хагани, 26/32

Тел: (012) 498-88-06

Зона 3 – ЖЭУ № 58. улица Истиглалият, 5 Телефон: (012) 492-41-85

Отметим, что выдача "Пропуска к месту жительства" начнется 29 августа и продолжится до 13 сентября.

Как и каждый год, во время Гран-при Азербайджана "Формула 1" Qatar Airways в 2024 году ограничений на передвижение пешеходов не будет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Formula 1"lə bağlı paytaxtda nəqliyyatın hərəkət məhdudiyyəti 3 zonada tətbiq ediləcək

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
4 сентября 2024 г. 20:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi