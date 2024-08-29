В рамках подготовки к "Формуле 1" с 7 сентября поэтапно вводятся ограничения на движение транспорта

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы 1" с 7 сентября будут поэтапно вводиться ограничения на движение транспорта на ряде улиц в центре Баку.

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формула 1" с 7 сентября будут поэтапно вводиться ограничения на движение транспорта на ряде улиц в центре Баку.

Об этом сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit.

В частности, с 01:00 7 сентября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова и проспектом Нефтяников.

С 01:00 9 сентября же будут закрыты для движения транспорта дороги в пределах Бакинского городского кольца, и непосредственно улицы, по которым проходит гоночный трек "Формулы-1".

Движение транспорта возобновится с 08:00 17 сентября.

Ограничение движения будет действовать в трех зонах. Первая зона охватывает территорию Ичеришехер, вторая зона - площадь Азадлыг и прилегающие улицы, третья зона - улицу 50-летия ООН.

Во время проведения соревнований въезд и выезд транспорта на указанные территории будет обеспечиваться на основании разрешения на въезд по месту жительства. Граждане могут получить разрешение, обратившись в пункты выдачи с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00:

Зона 1

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Улица Беюк гала, 41, 4-й этаж

Тел: (012) 497-35-89

Зона 2

Управление жилищно-коммунального хозяйства №4

Улица Хагани, 26/32

Тел.: (012) 498 88 06

Зона 3

Управление жилищно-коммунального хозяйства №58

Улица Истиглалийят, 5

Тел.: (012) 492 41 85

Отметим, что Гран-При Азербайджана пройдет с 13 по 15 сентября.