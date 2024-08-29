В рамках подготовки к "Формуле 1" с 7 сентября поэтапно вводятся ограничения на движение транспорта

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формула 1" с 7 сентября будут поэтапно вводиться ограничения на движение транспорта на ряде улиц в центре Баку.
Об этом сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit.
В частности, с 01:00 7 сентября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова и проспектом Нефтяников.
С 01:00 9 сентября же будут закрыты для движения транспорта дороги в пределах Бакинского городского кольца, и непосредственно улицы, по которым проходит гоночный трек "Формулы-1".
Движение транспорта возобновится с 08:00 17 сентября.
Ограничение движения будет действовать в трех зонах. Первая зона охватывает территорию Ичеришехер, вторая зона - площадь Азадлыг и прилегающие улицы, третья зона - улицу 50-летия ООН.
Во время проведения соревнований въезд и выезд транспорта на указанные территории будет обеспечиваться на основании разрешения на въезд по месту жительства. Граждане могут получить разрешение, обратившись в пункты выдачи с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00:
Зона 1
Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"
Улица Беюк гала, 41, 4-й этаж
Тел: (012) 497-35-89
Зона 2
Управление жилищно-коммунального хозяйства №4
Улица Хагани, 26/32
Тел.: (012) 498 88 06
Зона 3
Управление жилищно-коммунального хозяйства №58
Улица Истиглалийят, 5
Тел.: (012) 492 41 85
Отметим, что Гран-При Азербайджана пройдет с 13 по 15 сентября.