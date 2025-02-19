В Лондоне прошло мероприятие в честь юбилея Формулы 1

13:21

Мероприятие "F1 75 Live", посвященное 75-летию Чемпионата мира Формулы 1, состоялось на арене The O2 в Лондоне.

Как сообщает Report, впервые в истории Формулы 1 все 10 команд и 20 гонщиков собрались на одной сцене, чтобы представить ливреи своих болидов и составы на новый сезон.

Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стал дебют Льюиса Хэмилтона в красной форме Ferrari, когда он вышел на сцену со своей новой командой. Семикратный чемпион мира выразил стремление добиться больших успехов с Ferrari. Тем временем McLaren, недавно завоевавшая первый за 26 лет Кубок конструкторов, подтвердила свое намерение оставаться конкурентоспособной и продолжать победную серию.

Трансферы гонщиков стали еще одной горячей темой для обсуждения, включая переход Карлоса Сайнса в Williams, присоединение Эстебана Окона к Haas и переход Нико Хюлькенберга в Sauber.

Фернандо Алонсо, вступающий в свой третий сезон с Aston Martin, поделился надеждами на победы с новым болидом, разработанном под руководством легендарного инженера Адриана Ньюи.

Команды продемонстрировали свои новые ливреи и спонсоров на сезон 2025 года. Мероприятие посетили тысячи болельщиков. Презентация транслировалась в прямом эфире на Formula 1 TV и официальных страницах в социальных сетях. Среди специальных гостей были экс-чемпионы мира Мика Хаккинен, Себастьян Феттель и Ален Прост. Кроме того, Макс Ферстаппен и McLaren были отмечены за выдающиеся результаты в сезоне 2024 года.

В завершение вечера руководители Формулы 1 объявили о значительных изменениях в техническом регламенте и новшествах в области устойчивого развития с 2026 года, включая новые силовые установки, пересмотренную аэродинамику и более экологичные виды топлива.

Сезон 2025 года в королевских гонках начнется в Австралии (14-16 марта), а предсезонные тесты пройдут в Бахрейне (26-28 февраля).

Мероприятие "F1 75 Live" ознаменовало новую главу в истории Формулы 1, подарив незабываемые моменты болельщикам по всему миру.

Отметим, что Гран-при Азербайджана, 17-й гонка сезона, пройдет в Баку 19-21 сентября.