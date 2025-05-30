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В Испании стартует девятый этап сезона "Формулы-1"

В Испании стартует девятый этап сезона "Формулы-1" Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу.
Формула 1
30 мая 2025 г. 03:48
В Испании стартует девятый этап сезона Формулы-1

Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу.

Как передает Report, соревнования пройдут на автодроме "Барселона-Каталунья".

Борьба за титул в личном зачете обостряется. После не слишком уверенного старта вице-чемпион прошлого сезона британец Ландо Норрис постепенно обретает форму, в Монако он выступил идеально, выиграв квалификацию и гонку, и теперь уступает партнеру по команде австралийцу Оскару Пиастри всего три очка. Борьбой пилотов "Макларена" в любой момент может воспользоваться четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который уступает лидеру личного зачета 25 очков.

Барселона неизменно принимает этап чемпионата мира с 1991 года. Автодром строился по проекту Луиса Переса-Салы, который постарался учесть все лучшие идеи европейских трасс. Гоночный трек включает в себя 16 поворотов - 7 левых и 9 правых. Стартовая прямая протяженностью 1 047 метров является самым длинным скоростным отрезком трассы.

Рекордсменами по числу побед на Гран-при Испании являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, на счету которых по шесть выигрышей. Среди действующих пилотов в Барселоне также побеждали Ферстаппен (2016, 2022, 2023, 2024) и испанец Фернандо Алонсо (2006, 2013).

Первая часть свободных заездов начнется в 15:30 по бакинскому времени, вторая - в 19:00 по бакинскому времени. В субботу состоятся третья свободная практика (14:30 по бакинскому времени) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа гонкой в воскресенье (17:00 по бакинскому времени).

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