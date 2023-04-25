Отдельные участки трассы во время соревнований "Формулы 1" будут открыты для передвижения автомобилей

Операционная компания Бакинское городское кольцо (БКГ) в дни проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1" откроет ряд дорог для передвижения граждан.

Операционная компания Бакинское городское кольцо (БКГ) в дни проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1" откроет отдельные участки трассы для движения автомобилей.

Об этом Report сообщили в компании.

Участок дороги на проспекте Нефтчиляр - от площади Азнефть до Морского вокзала и участок улицы Истиглалийат от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан 24-29 апреля будут открыты для движения транспорта в одностороннем направлении в определенные часы.

Так, с 24 по 26 апреля утром с 07:00 до 09:00, а вечером с 18:00 до 20:00, одностороннее движение на указанных дорогах (на проспекте Нефтчиляр от площади Азнефть до Морского вокзала и на улице Истиглалийат от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджана) будет свободным.

27 апреля участок проспекта Нефтчиляр от площади Азнефть в направлении Морского вокзала будет открыт с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером. А 28-29 апреля здесь движение транспорта будет возможно только в вечернее время с 20:00 до 22:00.

В указанные даты подземные переходы на участках трассы будут открыты в течение дня для обеспечения беспрепятственного передвижения жителей города. Пешеходы также смогут пользоваться временными надземными переходами, установленными на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалийат, на улицах Хагани и Рашида Бейбутова, а также на проспекте Азадлыг и улице Хагани в окрестностях кольца. Надземный переход на пересечении улицы Рашида Бейбутова и проспекта Нефтчиляр действует постоянно.

Движение по указанным улицам будет полностью восстановлено 2 мая в 08:00.

Гран-при Азербайджана состоится 28-30 апреля.