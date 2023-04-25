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Отдельные участки трассы во время соревнований "Формулы 1" будут открыты для передвижения автомобилей

Отдельные участки трассы во время соревнований "Формулы 1" будут открыты для передвижения автомобилей Операционная компания Бакинское городское кольцо (БКГ) в дни проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1" откроет ряд дорог для передвижения граждан.
Формула 1
25 апреля 2023 г. 11:17
Отдельные участки трассы во время соревнований Формулы 1 будут открыты для передвижения автомобилей

Операционная компания Бакинское городское кольцо (БКГ) в дни проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1" откроет отдельные участки трассы для движения автомобилей.

Об этом Report сообщили в компании.

Участок дороги на проспекте Нефтчиляр - от площади Азнефть до Морского вокзала и участок улицы Истиглалийат от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан 24-29 апреля будут открыты для движения транспорта в одностороннем направлении в определенные часы.

Так, с 24 по 26 апреля утром с 07:00 до 09:00, а вечером с 18:00 до 20:00, одностороннее движение на указанных дорогах (на проспекте Нефтчиляр от площади Азнефть до Морского вокзала и на улице Истиглалийат от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджана) будет свободным.

27 апреля участок проспекта Нефтчиляр от площади Азнефть в направлении Морского вокзала будет открыт с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером. А 28-29 апреля здесь движение транспорта будет возможно только в вечернее время с 20:00 до 22:00.

В указанные даты подземные переходы на участках трассы будут открыты в течение дня для обеспечения беспрепятственного передвижения жителей города. Пешеходы также смогут пользоваться временными надземными переходами, установленными на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалийат, на улицах Хагани и Рашида Бейбутова, а также на проспекте Азадлыг и улице Хагани в окрестностях кольца. Надземный переход на пересечении улицы Рашида Бейбутова и проспекта Нефтчиляр действует постоянно.

Движение по указанным улицам будет полностью восстановлено 2 мая в 08:00.

Гран-при Азербайджана состоится 28-30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1" yarışı həftəsində Bakıda bəzi yollar açılacaq - SİYAHI

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