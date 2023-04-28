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В Баку стартует Гран-при Азербайджана Формулы-1

В Баку стартует Гран-при Азербайджана Формулы-1 Сегодня в Баку начинается седьмой по счету гоночный уик-энд Гран-при Азербайджана в классе Формулы-1.
Формула 1
28 апреля 2023 г. 07:41
В Баку стартует Гран-при Азербайджана Формулы-1

Сегодня в Баку начинается седьмой по счету гоночный уик-энд Гран-при Азербайджана в классе Формулы-1.

Как передает Report, пилоты в стартовый день проведут два заезда. Первый будет носить тренировочный характер, а во второй половине дня состоится квалификация. Ее результаты определят порядок старта в воскресной гонке.

Также состоятся заезды и в Формуле-2. Утром намечена тренировочная сессия, а затем пройдет квалификация.

Центральные улицы азербайджанской столицы, на которых пройдут гонки, закрыты для движения транспорта. Вдоль трассы гонок установлены защитные барьеры, усилены меры безопасности.

Зрители смогут наблюдать за гонками с трибун, установленных на площадях "Азадлыг" и "Азнефть", у Девичьей башни, крепостных ворот и в других исторических частях города.

Старт гонкам будет дан с площади "Азадлыг2. Гонщики преодолеют путь вокруг исторического города вдоль Каспийского моря, и достигнут финиша опять же на площади "Азадлыг".

На Бакинском этапе гонок болиды Формулы-1 сделают 51 круг по трассе с 20-ю поворотами и общей протяженностью более шести километров.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Bakıda yeddinci yarış bu gün start götürür

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