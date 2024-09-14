В Баку состоялся концерт Уилла Смита

11:28

В преддверии гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в концертном комплексе Baku Crystal Hall состоялся концерт известного голливудского актера и музыканта Уилла Смита, сообщает Report.

Исполненные им хиты вызвали чувства ностальгии у любителей музыки, популярной в 90-е годы. Живое выступление звезды в сочетании с современными сценическими эффектами создало особую атмосферу вечера.

Развлечение не закончилось выступлением Уилла Смита. Во второй части вечера звезда мира электронной музыки, обладатель премии Грэмми DJ Black Coffee восхитил фанатов своим уникальным стилем. Его энергичная музыка подарила зрителям незабываемый вечер, наполненный ритмами.

Отметим, что Гран-при Азербайджана, стартовавший вчера, завершится 15 сентября.