В Бахрейне стартует новый сезон "Формулы-1"

Очередной, 75-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в четверг в Сахире (Бахрейн).

Очередной, 75-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в четверг в Сахире (Бахрейн).

Как передает Report , межсезонье получилось достаточно насыщенным на события. Сперва всех потрясло объявление о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" в "Феррари", правда произойдет это только в следующем году.

Подобные громкие трансферы в "Формуле-1" случаются нечасто, поэтому данная тема широко обсуждалась как в СМИ, так и среди болельщиков. Затем же на первые полосы изданий вышел скандал в "Ред Булл" - одна из сотрудниц команды обвинила ее руководителя Кристиана Хорнера в непристойном поведении. Концерн провел внутреннее расследование, по результатам которого было принято решение оправдать специалиста.

На фоне этих событий трехдневные тесты в Бахрейне прошли достаточно буднично. По их завершении все эксперты сошлись во мнении, что в предстоящем сезоне вновь не будет равных "Ред Булл" и ее лидеру Максу Ферстаппену. Нидерландец практически наверняка возьмет четвертый чемпионский титул и с большой долей вероятности будет переписывать собственные же рекорды, установленные в прошлом сезоне. В напарниках у него по-прежнему остается мексиканец Серхио Перес, который получил немало критики в 2023 году и будет изо всех сил стараться доказать свою состоятельность, чтобы сохранить место в команде на следующий год.

Гонщики "Феррари" монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс - младший, который уступит свое место Хэмилтону в 2025 году, стали лучшими в сводной таблице тестов, однако это время было показано на самом мягком комплекте шин, тогда как пилоты "Ред Булл" свои лучшие круги проехали на шинах составом жестче. В прошлом сезоне Сайнс стал единственным пилотом, которому удалось выиграть гонку, помимо Ферстаппена и Переса. Примерно на одном уровне с итальянской командой находится "Мерседес" с Хэмилтоном и британцем Джорджем Расселлом в составе. Оба пилота отмечают, что их болиды стали заметно лучше управляться по сравнению с прошлым годом, но о борьбе с "Ред Булл" говорят скептически.

Борьбу "Феррари" и "Мерседесу" за места на подиуме вновь навяжут "Астон Мартин", за которую продолжат выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и сын владельца команды канадец Лэнс Стролл, и "Макларен" в составе британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри. Правда "Макларен" занял предпоследнее место на тестах по количеству пройденных кругов, поэтому на первых этапах может столкнуться с определенными сложностями. Уверенно на тестах смотрелись Visa Cash App RB (прежнее название - "Альфа Таури"), за которую поедут австралиец Даниэль Риккьярдо и японец Юки Цунода, "Уильямс" в составе таиландца Александера Албона и американца Логана Сарджента и "Стейк" (прежнее название - "Альфа Ромео") с финном Валттери Боттасом и китайцем Чжоу Гуаньюем. А вот "Альпин" в составе французов Эстебана Окона и Пьера Гасли, по мнению экспертов, будет в числе аутсайдеров наравне с "Хаасом", у которого сменился руководитель - на место Гюнтера Штайнера пришел Аяо Комацу, но остались прежние пилоты - немец Нико Хюлькенберг и датчанин Кевин Магнуссен. Предстоящий сезон начнут ровно те же пилоты, что и заканчивали предыдущий, - достаточно редкое явление для современной "Формулы-1".